الكهرباء تكشف عن توجه لتثبيت اصحاب العقود والأجور اليومية

2020/05/27 | 12:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلنت وزارة الكهرباء، الاربعاء، عن وجود توجه لتثبيت اصحاب العقود والأجور اليومية ضمن الموازنة العامة.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح تابعته /المعلومة/، إن “وزارة الكهرباء فاتحت مجلسي النواب والوزراء، بتثبيت العقود والأجور اليومية ضمن الموازنة، كونهما المسؤولين عن ذلك”، مبينا أن “موظفي العقود والأجور اليومية يعملون في الوزارة لأكثر من […]

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