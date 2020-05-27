’’لن يفرض مرة أخرى’’.. أربيل تتخلى عن الحظر الشامل ومحافظها يحذر من هجمة جديدة لكورونا

2020/05/27 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حدد محافظ أربيل، فرصت صوفي، الأربعاء (27 أيار 2020)، موعد رفع الحظر الشامل في المحافظة، وذلك بالتز...





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