كمارك كردستان ترد على أنباء وجود 20 منفذاً ومعبراً غير رسمي في الإقليم

2020/05/27 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- أربيل

رد المدير العام لكمارك إقليم كردستان، سامال عبد الرحمن، الأربعاء (27 أيار 2020) على أنباء وجود 20 معبراً غير رسمي داخل الإقليم.

وقال عبد الرحمن، في حديث لـ (بغداد اليوم): "لدينا 8 معابر رسمية مسجلة من قبل حكومة الحكومة، وبغداد على اطلاع ومعرفة تامة بها، وهذه هي جميع المعابر التي تربطنا بإيران وتركيا، وجميعها تخضع لسيطرة حكومة الإقليم، وإيراداتها المالية تحت سيطرة الحكومة أيضاً".

وأضاف: "ليس لدينا أي معابر غير رسمية إطلاقاً، ومعابرنا تلتزم بجميع تعليمات بغداد من التعرفة الكمركية والضرائب، ومنع استيراد مواد معينة ونلتزم بالتعليمات القانونية والصحية أيضا".

وتابع عبد الرحمن: "سابقا كانت هنالك معابر أخرى مع إيران، لكن بغداد قررت إغلاقها والإبقاء على هذه المعابر الموجودة فقط، والتي تخضع لجميع الإجراءات القانوني ونتحدى من يأتينا بدليل آخر حول وجود معابر أخرى غير مجازة".

وكانت النائبة عن ائتلاف النصر هدى سجاد، تحدثت في مقابلة متلفزة، عن "وجود 20 معبرا غير رسمي داخل كردستان".

ولا يُعد هذا الطرح جديدا، إذ يُعاد ملف المعابر والمنافذ الحدودية، في اقليم كردستان، للطرح، في كل مرة، عن وجود فساد داخل معابر كردستان، فضلا عن وجود منافذ خارج سيطرة بغداد.

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