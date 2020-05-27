قضاء الطوز لـ”العهد نيوز”: فحص ٣٠٠ شخص من الملامسين داخل القضاء

2020/05/27 | 12:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الدكتور محمد اكبر علي مدير قطاع طوز خورماتو عن فحص ٣٠٠ شخص من الملامسين داخل القضاء.وقال اكبر علي، في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “فرقة الاستجابة السريعة في القطاع وبالتعاون مع مستشفى الطوز العام للحد من انتشار فايروس كورونا اليوم الثالث على التوالي تقوم بفحص الاشخاص والعوائل القريبة من المصابين والملامسين خدمة للصالح العام […]

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