إستشهاد وإصابة جنديين بإطلاق نار من مجموعة داعشية جنوبي بغداد

2020/05/27 | 12:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استشهد وأصيب جنديان بإطلاق نار جنوبي العاصمة بغداد.

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