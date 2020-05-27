2020/05/27 | 12:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الكهرباء عن وجود توجه لتثبيت العقود والأجور اليومية ضمن الموازنة العامة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: توجّه لتثبيت العقود والأجور اليومية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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