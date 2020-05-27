الكهرباء: توجّه لتثبيت العقود والأجور اليومية

2020/05/27 | 12:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء عن وجود توجه لتثبيت العقود والأجور اليومية ضمن الموازنة العامة.

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