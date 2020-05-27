العميري: إكمال الكابينة الوزارية مرهون بحسم مرشحي النفط والخارجية

2020/05/27 | 12:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري أن إكمال الكابينة الوزارية مرهون بحسم مرشحي وزارتي النفط والخارجية.

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