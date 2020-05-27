خلايا نائمة!!

2020/05/27 | 12:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رائد عمر العيدروسي… على الرغم وكما مُدرك ومعروف أنَّ مصطلح او اصطلاح ” الخلايا النائمة ” هو تعبير ٌ مجازيٌّ بحت , بل هو في الواقع الخلايا التي لا تنام ولا يغمض لها جفن , لكنه من غير الصائب ولا المناسب الإبقاء والإستمرار في ادامة استخدام هذا التعبير في وسائل الإعلام وفي […]

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