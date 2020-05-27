ترامب والحرب المعلنة على الصين

2020/05/27 | 12:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خليل ابراهيم العبيدي… بعد الفشل الذي منيت به السياسة الأمريكية في معالجة الجائحة (كورونا )واكتشاف تخلف النظام الصحي في عهد الرئيس في معالجة الوباء ، وبعد توقف عجلة الاقتصاد التي طالما تبجح الرئيس بأنه أعاد القوة إليها ، أخذ الرئيس ينقل تداعيات سياساته الداخلية الى الخارج ، خاصة بعد انحدار شعبيته لتصل إلى […]

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