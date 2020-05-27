تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ديالى


تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ديالى
2020/05/27 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- ديالى 

أعلنت خلية الأزمة في محافظة ديالى، الأربعاء (27 أيار 2020)، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورو...

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