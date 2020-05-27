طائرة عراقية تتوجه إلى موسكو لإجلاء عراقيين عالقين هناك

2020/05/27 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة النقل، الأربعاء (27 ايار 2020)، توجه طائرة عراقية إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجلاء عراقيين عالقين هناك.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الرحلة الجوية الاستثنائية المرقمة IA241 انطلقت من مطار بغداد الدولي متوجهة الى موسكو ضمن جدول رحلات اليوم الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في روسيا والصادر من الخطوط الجوية العراقية".

وفي روسيا، وصل عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا إلى 370680 إصابة، بعد بيان غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا، والذي أعلنت فيه اليوم تسجيل 8338 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت خلية الأزمة في محافظة ديالى، الأربعاء (27 أيار 2020)، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "3 اصابات جديدة بكورونا سجلت في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء&

بغداد اليوم- بغداد

حدد محافظ أربيل، فرصت صوفي، الأربعاء (27 أيار 2020)، موعد رفع الحظر الشامل في المحافظة، وذلك بالتزامن مع عودة الحياة الى طبيعتها في المحافظة.

وقال صوفي في مؤتمر صحفي، إن "السلطات لن تمدد الحظر الشامل للتجوال مرة أخرى&quo

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأربعاء (27 أيار 2020)، تسجيل 8338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، و161 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس.





وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا، بتقريره

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