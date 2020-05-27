ذي قار تطالب وزير الموارد بضمان حصة المحافظة المائية وزيادة المساحات الزراعية

2020/05/27 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

طالبت حكومة محافظة ذي قار المحلية، الأربعاء (27 أيار 2020)، وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، بضمان الحصة المائية للمحافظة وزيادة المساحات الزراعية.

وجرى ذلك خلال زيارة وزير الموارد مهعدي رشيد لديوان المحافظة صباح اليوم، حيث كان في استقباله محافظ ذي قار القاضي ناظم الوائلي، ونائبه الأول الحقوقي حازم الكناني.





وقال الكناني في بيان أورده المكتب الإعلامي وتلقته (بغداد اليوم)، إن "المحافظة طالبت وزير الموارد المائية بضرورة ضمان حصة ذي قار من الحصة المائية للموسم الزراعي الحالي".

وبين، أ، "المحافظة عانت في وقت سابق من التجاوز على حصتها المائية من المحافظات المجاورة الواقعة على حوض الفرات، الأمر الذي تسبب بخسائر مادية كبيرة للمزارعين" .

وأضاف، أن "هناك مناطق زراعية واسعة مهيأة لزراعة عدد من المحاصيل، ولكن تحتاج إلى موافقة الوزارة لتوفير الحصة المائية المناسبة لها".

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات تساهم بتحسين الواقع الزراعي اسوةً بباقي المحافظات في الفرات الاوسط التي حصلت على الموافقة وزيادة مساحاتها الزراعية الى الضعف".





وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر مطلع، بأن وزير الموارد المائية، مهدي رشيد، وصل الى محافظة ذي قار، لحل موضوع الحصص ومشكلة فنية بين ذي قار والبصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "وزير الموارد المائية، مهدي رشيد، وصل الى محافظة ذي قار، واجتمع مع المحافظ، ناظم الوائلي، حال وصوله مع الكادر المتقدم للوزارة".

واشار الى أن الزيارة جاءت "للاطلاع على واقع الاهوار والحصص المائية الخاصة بالمحافظة، والتنسيق مع الحكومة المحلية للحد من التجاوزات المائية فضلا حل مشكلة فنية بين محافظتي ذي قار والبصرة".

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