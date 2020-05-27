2020/05/27 | 12:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطوط الجوية ترسل احدى طائراتها إلى موسكو لإعادة العراقيين العالقين في روسيا

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