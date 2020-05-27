غياب العقل وغياب الضمير معاً - فؤاده العراقيه

2020/05/27 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاده_العراقيه انتهى شهر رمضان وانتهى معه الإسراف واكتضاض الأسواق بالناس وبالحلويات لكون النفوس جائعة ومحرومة وتشتهي كل ما لذ وطاب , انتهى النوم وزخم المسلسلات والبرامج التجارية التي لا تغني العقول وفي نفس الوقت ينفقون عليها اموالا طائلة توزع بين المنتجين والمخرجين والممثلين واصحاب القنوات الكثيرة لتدخل بجيوب المترفين الذين خدّروا المشاهدين السذج واقتادوهم لمتاهة يصعب عليهم الخروج منها .شهر تجوع به البط ......





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