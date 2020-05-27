الذكرى ال150 لميلاده... معنى لينين اليوم - سعيد محمد

2020/05/27 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_محمد تستحق الذكرى الـ150 لولادة لينين أن ننصف فيها الرجل كما أنصفنا فكرهسُفِكت كميّة هائلة من الحبر والورق على مئات الكتُب والمقالات عن فلاديمير ألييتش أوليانوف الشهير بلينين (1870 ــــــــــــ 1924)، قائد البلاشفة الروس، وزعيم الثورة ــــــــــــــ المفصل في التاريخ الحديث.



لكنّ الأغلب الأعم ممّا كتب كان موبوءاً بالأهواء السياسيّة لأصحابه، ولا سيّما أتباع المهرطقين التروتسكيين، والشيوعيين المد ......





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