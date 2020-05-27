381 شركة في السعودية تعلن افلاسها وتطلب التصفية والتسوية

2020/05/27 | 12:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تسلمت لجنة الإفلاس السعودية، التابعة لوزارة التجارة، 381 طلب تصفية وتسوية وإعادة تنظيم، من شركات ومؤسسات، وذلك، حتى منتصف أيار الجاري.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية التي أوردت الخبر، اليوم الأربعاء، فإن هذه الطلبات ترتب عليها فتح الجهات المعنية عدة إجراءات، منها، 279 إجراء للتصفية وثمانية إجراءات تسوية وقائية، و40 إجراء لإعادة التنظيم المالي، و51 إجراء للتوقف النهائي عن العمل، وثلاثة إجراءات تصفية لصغار المدينين.

وبحسب الصحيفة، فإن إجراءات الإفلاس تهدف إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني اضطرابا في أوضاعه المالية، من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه المالية لاحتمال معاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته، مع مراعاة حقوق الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول.

ولم تذكر الصحيفة السعودية، إن كان انتشار فيروس "كورونا" والتدابير المرتبطة بتداعياته هي السبب في رغبة هذه الشركات بتسوية أوضاعها، وبخاصة أن الجائحة أثرت بشكل كبير على العجلة الاقتصادية بالمملكة؛ غير ان المتخصصين يؤكدون ان الافلاس وطلب التصفية يرجع اساسا الى الفيروس وتعطل كثير من المؤسسات الاقتصادية والانتاجية.

يشار الى ان لجنة الافلاس السعودية تأسست وفقا للمادة التاسعة من نظام الإفلاس، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف وزير التجارة.

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