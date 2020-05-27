الكهرباء: فاتحنا مجلسي الوزراء والنواب لتثبيت أصحاب العقود والأجور اليومية

2020/05/27 | 12:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الاربعاء، توجهها لتثبيت العقود والأجور اليومية ضمن الموازنة العامة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة الكهرباء فاتحت مجلسي النواب والوزراء بتثبيت العقود والأجور اليومية ضمن الموازنة، كونهما المسؤولين عن ذلك"، مبينا أن "موظفي العقود والأجور اليومية يعملون في الوزارة لأكثر من 14 عاما ويصل عددهم إلى 8742".

وأضاف: "الوزارة وقعت عقودا لموظفي الأجور الذين يمتلكون خدمة أكثر من 14 عاماً في بداية عام 2019، وقد انتهت هذه العقود، في العام الحالي، وتم الإيعاز إلى الشركات العامة بتجديد هذه العقود".

وأشار إلى أن "الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع موظفي العقود والأجور اليومية وحريصة على توفير التخصيص المالي لهم".

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