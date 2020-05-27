التعليم تقدم مقترحاً بشأن سداد الأجور في الجامعات الأهلية

2020/05/27 | 12:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم مقترح إلى الجامعات الأهلية بشأن آلية سداد الأجور الدراسية.

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