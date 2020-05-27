محافظ اربيل: الحظر الشامل لن يفرض مرة اخرى

2020/05/27 | 12:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ أربيل، فرصت صوفي، الأربعاء، ان موعد رفع حظر التجوال الشامل في المحافظة سيكون مشروطا بعودة الحياة الطبيعية في المحافظة، موضحا ان الحظر الشامل لن يفرض مرة اخرى.وقال صوفي في مؤتمر صحفي إن “السلطات لن تمدد الحظر الشامل للتجوال في المحافظة مرة أخرى”.واعرب المحافظ عن “مخاوفه من تحول فيروس كورونا الى وباء في […]

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