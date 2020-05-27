صروط : الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد مهم وذو فائدة كبيرة ومهمة للجانب العراقي

2020/05/27 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد منتصف الشهر المقبل، بأنه مهم وذو فائدة كبيرة ومهمة للجانب العراقي، مؤكدة أن العراق يعتمد على اميركا في الجانب العسكري.

وقال عضو اللجنة عباس صروط، إن الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد منتصف الشهر المقبل، له فائدة ومهم للعراق، خصوصا ان هناك اتفاقية امنية استراتيجية، وتحديدا بالقضايا العسكرية، وهناك اسلحة اشتراها العراق بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة الاميركية كالطائرات والدبابات، وغيرها من الاسلحة، وضمن الاتفاق الاستراتيجي فهناك عمليات تدريب على هذه الاسلحة وعمليات صيانة لها.

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