"تحققوا من الوقائع" .. موقع تويتر يضع "ترمب" في موقف محرج من خلال خطوة يتخذها لــ اول مرة !

2020/05/27 | 12:46 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

وضع موقع تويتر، دونالد ترامب، بموقف محرج، من خلال اتخاذه خطوة لأول مرة، عندما ضمنت المنصة ملاحظة تنبيهية وسط تغريدات لترمب، حثت القراء على التحقق من المعلومات الواردة في التغريدة، والتعامل معها باحتمالية كونها تحمل معلومات مضللة متعلقة بفيروس كورونا.

وأضافت منصة تويتر إلى تغريدتي...

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