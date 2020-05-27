دونالد ترامب يهاجم تويتر بعد تحذير بشأن مصداقية تغريدة للرئيس الأمريكي

2020/05/27 | 12:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب خلاف بين موقع تويتر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تحذير عملاق التواصل بشأن مدى صحة المعلومات الواردة في إحدى تغريداته.وغرد الرئيس ترامب عبر حسابه بالموقع قائلا: “ليس هناك أي احتمال (صفر!) في ألا ينطوي الاقتراع عبر البريد على … Readmore

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