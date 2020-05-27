روحاني: قانون مواجهة الممارسات الإسرائيلية دخل حيز التنفيذ

2020/05/27 | 12:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، الجهات المعنية في بلاده بأن القانون الجديد الخاص بمواجهة الممارسات الإسرائيلية “المعادية للسلام والأمن” دخل حيز التنفيذ.وأبلغ روحاني وزارات الداخلية والأمن والخارجية والدفاع وإسناد القوات المسلحة والمجلس الأعلى للأمن القومي والسلطة القضائية بالقانون الذي يحمل تسمية “مواجهة ممارسات الكيان الصهيوني المعادية للسلام والأمن”.ويكلف هذا القانون الذي صادق […]

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