كهرباء اقليم كردستان: تجيهز الطاقة لن يتدهور في فصل الصيف

2020/05/27 | 12:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الكهرباء في اقليم كوردستان كمال محمد يوم الاربعاء ان تجيهز الكهرباء الوطنية لن يتدهور في فصل الصيف، مؤكدا ان حكومة الاقليم تعمل بجدية على تحويل توزيع الطاقة على القطاع الخاص.وقال الوزير في تصريح صحفي انه بسبب ضعف إمكانية الحكومة في تأمين الغاز الطبيعي لـ34 وحدة انتاجية للطاقة الكهربائية الامر الذي ادى الى […]

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