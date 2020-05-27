2020/05/27 | 12:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم تقترح على الكليات الأهلية بأن يكون تخفيض الأجور الدراسية بنسبة 30 أو 50 بالمئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تقترح على الكليات الأهلية بأن يكون تخفيض الأجور الدراسية بنسبة 30 أو 50 بالمئة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تقترح على الكليات الأهلية بأن يكون تخفيض الأجور الدراسية بنسبة 30 أو 50 بالمئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).