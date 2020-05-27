الإعلام الأمني: صاروخان نوع كورنيت يدمران عجلتين للإرهابيين في صلاح الدين

2020/05/27 | 12:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلنت خلية الاعلام الأمني، الأربعاء، تدمير عجلتين تابعتين لداعش الارهابي حاولتا الاقتراب من القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين بصواريخ ’’كورنيت.وذكرت الخلية، في بيان، تلقته /المعلومة/، “قوة من قيادة عمليات صلاح الدين رصدت عجلات لعناصر عصابات داعش الإرهابية حاولت الاقتراب من إحدى نقاط الفرقة الثامنة، حيث جرت معالجتها بواسطة صاروخين نوع كورنيت”.[…]

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