اجهز عليها بمطرقة وحرق جثمانها .. القبض على قاتل زوجته في كربلاء

2020/05/27 | 12:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن شرطة محافظة كربلاء يوم الاربعاء القاء القبض على شخص اقدم على قتل زوجته بمطرقة وحرق جثتها.

وقالت الشرطة في بيان اليوم ان مفارز قسم مكافحة الاجرام في شرطة كربلاء تمكنت من القبض على متهم قام بقتل زوجته أثر خلافات عائلية في منطقة الملحق،

واوضح البيان ان الزوج قام بقتل زوجته بواسطة آلة مطرقة (جاكوج) ومن ثم حرقها فجر اليوم الأربعاء وقد استطاعت مفارز مكافحة الاجرام وبسرعة قياسية من القبض على الجاني وعلى الفور اعترف بجريمته، مشيرا الى انه تمت احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون.

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