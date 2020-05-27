2020/05/27 | 12:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، بصد تعرض لتنظيم "داعش" عبر صاروخي "كورنيت" في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة من قيادة عمليات صلاح الدين رصدت عجلات لعناصر عصابات داعش الإرهابية تحاول الاقتراب من إحدى نقاط الفرقة الثامنة".

واوضحت أنه "جرى معالجتها بواسطة صاروخين نوع كورنيت، مما ادى الى تدمير عجلتين اثنين للارهابيين".

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