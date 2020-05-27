اختفاء مزارعين بظروف غامضة في منطقة متنازع عليها

2020/05/27 | 12:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الاربعاء بإختفاء اثنين من المزارعين في اطراف ناحية جبارة التابعة لقضاء خانقين شمالي محافظة ديالى بظروف غامضة.

وقال مدير الناحية عارف الكيجي لوكالة شفق نيوز، ان اثنين من المزارعين اختفيا بعد ذهابهما الليلة الماضية لمزارعهما لحصد محصول الحنطة في منطقة "تل نقار" غربي جبارة، مبينا ان المزارعين اختفتا صباح اليوم ولم يعودا الى محل سكناهما.

واضاف "الاجهزة الامنية الاهالي تواصل البحث عن المزارعين في اطراف الناحية ولم يعرف مصيرهما حتى الان دون تأكيد ضلوع عناصر داعش بعملية اختطافهما مستدركا" تفاصيل الحادث غامضة ومرهونة بالعثور على المزارعين".

واكد الكيجي عدم تسجيل أي حوادث حرق لمحاصيل الحنطة والشعير الموسم الحالي بعكس الموسم الماضي الذي شهد 40 حريقا التهمت عشرات الدوانم من محاصيل القمح والشعير لافتا الى ان موسم الحصاد شارف على الانتهاء دون حوادث تذكر".

وتعد جبارة اصغر ناحية في محافظة ديالى وهي تابعة لقضاء خانقين تبعد عنها حوالي 70 كم ويبلغ عدد سكانها 22 الف نسمة ومساحتها 16 الف دونم ,و تعرض اهلها الى التهجير والترحيل من قبل النظام السابق ويشكل الكورد فيها حوالي 60 % من السكان الأصليين حيث عادت اغلب الأسر بعد سقوط النظام الى الناحية سنة 2003 وفقا للمادة 140 من الدستور العراقي.

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