عمليات صلاح الدين تستهدف عجلات لداعش اقتربت من نقاط امنية

2020/05/27 | 12:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/صلاح الدين اعلنت خلية الاعلام الامني تدمير عجلات لعناصر تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين .واوضحت الخلية في بيان ان قوة من قيادة عمليات صلاح الدين دمرت عجلتين لداعش حاولت الاقتراب من إحدى نقاط الفرقة الثامنة بواسطة صاروخين نوع كورنيت".

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