2020/05/27 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مزهر جبر الساعدي… قانون قيصر الامريكي؛ هل هو او الهدف منه، هو التمهيد لتغير النظام؟ او لتغير الجغرافية السياسية السورية؟ ان الهدف منه هو تهيئة الارضية المناسبة لتغيير الجغرافية السياسية السورية.ان هذا القانون والذي سوف يطبق في القادم من الايام، محاصرة النظام او الصحيح هو محاصرة سوريا، الشعب والنظام معا اقتصاديا وحرمان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرامي قانون قيصر الامريكي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرامي قانون قيصر الامريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).