تسجيل 9 اصابات جديدة بكورونا في ثلاث محافظات عراقية

2020/05/27 | 13:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى يوم الاربعاء تسجيل ثلاث حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الخلية في بيان اليوم انه سجلت ثلاث اصابات جديدة في ديالى على النحو الاتي:

1- امرأة بعمر 48 سنة بمنطقة دوخلة التابعة لقضاء الخالص لتصبح الاصابات في المنطقة 2 بعد اصابة امرأة قبل يومين.

2- أمراءة 33 سنة في بعقوبة- خان اللوالوة.

3- رجل 54 سنة في مركز قضاء الخالص.

واعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الثلاثاء تسجيل ست حالات وفاة، و216 اصابة جديدة بكورونا موزعة على عموم العراق خلال الساعات الـ24 الماضية.

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