دول فرنسا وبلجيكا وإيطاليا توقف استخدام “هيدروكسي كلوروكوين” كعلاج لكورونا

2020/05/27 | 13:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت الحكومان الفرنسية والبلجيكية اليوم الأربعاء، منع استخدام “هيدروكسي كلوروكوين” في معالجة الإصابة بكوفيد-19، كما علقت السلطات الإيطالية أيضا استخدام هذا العقار ضد فيروس كورونا.وقالت وكالة الأدوية الإيطالية أن “الأدلة السريرية الجديدة المتعلقة باستخدام هيدروكسي كلوروكوين في الأشخاص المصابين بفيروس سارس- كوف-2 (الفيروس المسبب لمرض كورونا) تشير إلى زيادة خطر التفاعلات الضارة […]

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