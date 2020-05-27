النجار: حل المشاكل بين بغداد واربيل بحاجة لوقت طويل وجلسات متعددة 

2020/05/27 | 13:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ اربيل اكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، الاربعاء، ان الملفات الشائكة بين بغداد واربيل كثيرة جدا ولا تحل في جلسات بسيطة، بل تحتاج الى وقت طويل.وبينت النجار لــ/ المعلومـة/، ان “الكم الهائل من الملفات الشائكة بين بغداد والاقليم يحتاج الى وقت طويل وجلسات كثيرة ولا يمكن ان يتم حلها بجلسة او […]

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