2020/05/27 | 13:03 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ اربيل اكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، الاربعاء، ان الملفات الشائكة بين بغداد واربيل كثيرة جدا ولا تحل في جلسات بسيطة، بل تحتاج الى وقت طويل.
وبينت النجار لــ/ المعلومـة/، ان “الكم الهائل من الملفات الشائكة بين بغداد والاقليم يحتاج الى وقت طويل وجلسات كثيرة ولا يمكن ان يتم حلها بجلسة او […]
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وبينت النجار لــ/ المعلومـة/، ان “الكم الهائل من الملفات الشائكة بين بغداد والاقليم يحتاج الى وقت طويل وجلسات كثيرة ولا يمكن ان يتم حلها بجلسة او […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجار: حل المشاكل بين بغداد واربيل بحاجة لوقت طويل وجلسات متعددة ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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