بالصورة .. فيروس كورونا يتسبب باغلاق جسراً ستراتيجياً بين ديالى وصلاح الدين

2020/05/27 | 13:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاربعاء، بان جسر ستراتيجي بين ديالى وصلاح الدين اغلق بسب تحديات فيروس كورونا.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان “جسر السندية على نهر دجلة والذي يمثل احدى الجسور الاستراتيجية التي تربط ديالى بصلاح الدين تم اغلاقه قبل قليل بسبب تحديات فيروس كورونا والسعي لتطبيق شامل للحظر […]

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