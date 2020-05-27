بالوثيقة: بعد تزايد قضايا “تصوير المشاكل” مع القوات الأمنية.. توجيه يمنع المنتسبين من حمل “الموبايل”

2020/05/27 | 13:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لجأت القيادات العسكرية، إلى توقيع منتسبيهم على تعهدات بعدم حمل الهاتف المحمول خلال الواجب، فضلا عن التعهد بعدم اصابته بـ”كورونا”، وذلك بالتزامن مع تزايد حالات تسرب مقاطع الفيديو عن التجاوزات التي تصدر من قبل مواطنين تجاه القوات الامنية والعكس.واظهرت وثيقة اطلعت عليها “يس عراق” تعهدا خطيًا تم توزيعه على المنتسبين تضمن […]

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