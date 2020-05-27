2020/05/27 | 13:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم مقترح إلى الجامعات الأهلية بشأن آلية سداد الأجور الدراسية.وقال المتحدث الرسمي للوزارة، حيدر العبودي، في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية، إن "الوزارة اقترحت على الكليات الأهلية بأن يكون التخفيض بنسبة 30 % أو 50 % ويبقى الخيار لهم بموجب قانون الكليات الأهلية التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري"، مبينا أن "تخفيض الأجور هو مجرد اقتراح حيث لكل جامعة حرية اتخاذ القرار دون الفرض".وأضاف، أن "إجراء الامتحان الإلكتروني يشمل جميع الجامعات والكليات من ضمنها الحكومية والأهلية"، لافتا إلى أن "الوزارة تجري تنسيقا مع الكليات الأهلية حول إمكانية تخفيض الأجور الدراسية، حيث اقترحت أن يكون السداد على شكل دفعات تسهل على الطالب عملية الدفع تقديرا للوضع الاقتصادي ومساندة لعوائل الطلبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تقدم مقترحا بشأن سداد الأجور في الجامعات الأهلية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تقدم مقترحا بشأن سداد الأجور في الجامعات الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).