هزة أرضية تضرب العاصمة الإيرانية طهران

2020/05/27 | 13:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر العاصمة الإيرانية طهران.ووقعت الهزة على عمق 10 كيلومترات على الحدود الإدارية بين محافظتي طهران ومازندران بالقرب من (دماوند -رودهن) شرق العاصمة الإيرانية.

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