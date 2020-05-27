2020/05/27 | 13:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خالد عبد الله عبد الرحيم….( أولاً ) ….هذه المقالة لم تحْظَ بالنشر في أربع محاولات مع أربع صحف بغداديه (واسعة الانتشار ) … إثنتان منهن ، كان مع كل واحده متابعه و حوار ، وإثنتان لا يصعب فهم دواعي عدم استجابتهما … كان ذلك قبل اكثر من عشر سنوات .وبقيت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن كتاب الصحافه في عالم المتغيرات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عن كتاب الصحافه في عالم المتغيرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).