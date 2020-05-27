ترمب يعتزم اتخاذ إجراءات ضد الصين بشأن خطواتها ضد هونغ كونغ

2020/05/27 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عزمه اتخاذ إجراءات تجاه الصين ردا على خطواتها بشأن هونغ كونغ، دون أن يكشف عن أي تفاصيل بخصوص الإجراءات.

وقال ترمب ردا على تساؤلات عن القيام بفرض عقوبات على الصين، إن واشنطن ستقوم بشيء سيكون مثيرا جدا للاهتمام خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتحدث الجميع عنه فيما يتعلق بخطوات الصين بشأن هونغ كونغ.

يذكر أن الصين تسعى لفرض قوانين الأمن القومي السارية في البلاد على مدينة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي واسع، الأمر الذي أزعج واشنطن بحسب تصريحات المسؤولين الأميركيين.

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