خامنئي وروحاني يدعوان البرلمان الجديد لمعالجة أوضاع إيران ومقاومة الضغوط

2020/05/27 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا المرشد الايراني علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، البرلمان الجديد إلى إصلاح الخطوط الأساسية لاقتصاد البلد بما في ذلك خلق فرص العمل ومعالجة التضخم والعملة الوطنية والإنتاج.

وفي رسالة قرأها مدير مكتب المرشد الايراني امام البرلمان، قال أن خامنئي يعتبر أن الاقتصاد والثقافة ينبغي أن يكونا على رأس أولويات المجلس الجديد، داعيا البرلمان الى الاهتمام بأوضاع الطبقات الفقيرة داخل المجتمع الإيراني.

من جهته اعترف حسن روحاني، بأن البلاد تعاني منذ عام الفين وثمانية عشر، من أسوأ ظروف اقتصادية في تاريخ البلاد، وان العدو يسعى الى تدمير الاقتصاد، مشيرا الى أن بلاده تقترب من احتواء فيروس كورونا في عشرين اقليما بالحد الأدنى من العائدات المالية، مشيرا الى استعداد ايران لمواجهة موجة ثانية محتملة للفيروس.

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