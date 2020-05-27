إيران تسجل أكثر من ألفي إصابة بكورونا و56 حالة وفاة خلال 24 ساعة

2020/05/27 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحة في إيران، الأربعاء، تسجيل أكثر من ألفي إصابة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة خلال ...





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