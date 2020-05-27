تدمير عجلتين تابعتين لداعش حاولتا الاقتراب من القوات الأمنية في صلاح الدين بصواريخ ’’كورنيت’’

2020/05/27 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-صلاح الدين

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الأربعاء، تدمير عجلتين تابعتين لداعش حاولتا الاقتراب من القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين بصواريخ ’’كورنيت’’.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "قوة من قيادة عمليات صلاح الدين رصدت عجلات لعناصر عصابات داعش الإرهابية حاولت الاقتراب من إحدى نقاط الفرقة الثامنة، حيث جرت معالجتها بواسطة صاروخين نوع كورنيت".

واشارت الى أن الضربة ادت الى "تدمير عجلتين اثنين للارهابيين".

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الاربعاء (27 ايار 2020)، باختفاء شقيقين وسط ظروف غامضة، أثناء قيامهما بحصاد حقول الحنطة في قرية زراعية شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شقيقين كانا يقومان بحصاد

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء (27 أيار 2020)، مقتل منتسب وإصابة آخر بعد هجوم لتنظيم داعش على نقطة حراسة جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجموعة إرهابية داعشية أطلقت النار على نقطة

بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت شرطة محافظة الديوانية، الأربعاء، إلقاء القبض على 6 مطلوبين الى القضاء، بتهم مختلفة، في المحافظة.





وذكر إعلام شرطة الديوانية، في بيان، أنه "بتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت العميد الحقوقي ح

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