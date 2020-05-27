2020/05/27 | 13:12 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة-اين]صرح رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم مرتضى منصور، بأنه سيتم إنشاء استاد خاص بالقلعة البيضاء، وفرع جديد للنادي في مدينة 6 أكتوبر.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرتضى منصور يحضر مفاجآت مدوية للزمالك وجماهيره
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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