مرتضى منصور يحضر مفاجآت مدوية للزمالك وجماهيره

2020/05/27 | 13:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]صرح رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم مرتضى منصور، بأنه سيتم إنشاء استاد خاص بالقلعة البيضاء، وفرع جديد للنادي في مدينة 6 أكتوبر.

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