الإعلام الأمني: صاروخان نوع كورنيت يدمران عجلتين للإرهابيين في صلاح الدين

2020/05/27 | 13:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت خلية الاعلام الأمني، الأربعاء، تدمير عجلتين تابعتين لداعش الارهابي حاولتا الاقتراب من القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين بصواريخ ’’كورنيت.

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