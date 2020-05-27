الخطوط الجوية القطرية تعتزم تسيير رحلات إلى 80 وجهة حول العالم في الصيف

2020/05/27 | 13:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الخطوط الجوية القطرية على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم تسيير رحلات في الموسم الصيفي إلى أكثر من 80 وجهة حول العالم.ولم تكشف الخطوط القطرية في التغريدة عن الوجهات التي ستشغل إليها رحلات في الصيف، لكنها أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تستهدف تسيير رحلات إلى ما يصل إلى 52 وجهة بنهاية مايو وإلى […]

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