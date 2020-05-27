تسجيل ثمان إصابات جديدة بكورونا في النجف وديالى

2020/05/27 | 13:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظتا النجف الأشرف و ديالى اليوم الأربعاء، ثمان إصابات جديدة بفيروس كورونا.

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