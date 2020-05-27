السفارة الأميركية تسلم العراق 25 جهاز فحص للكشف عن الإصابات بكورونا

2020/05/27 | 13:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الأميركية في العاصمة بغداد تسليم أربع محافظات عراقية أجهزة فحص للكشف عن اصابات فيروس كورونا المستجد.وذكرت السفارة في بيان أن الولايات المتحدة سلمت خمسا وعشرين مجموعة من أطقم فحص فيروس كورونا إلى أربعة مختبرات للصحة العامة، في … Readmore

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