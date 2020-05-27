2020/05/27 | 13:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصدرت خلية الأزمة في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، 13 قرارا صارمًا، ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا، على خلفية تسجيل اصابة بالفيروس في القضاء.واظهرت وثيقة اطلعت عليها “يس عراق”، 13 قرارًا اصدرته خلية ازمة بلد، تضمن غلق المحلات غير المستثناة من اجراءات الغلق وغلق السيطرات ومداخل القضاء، وفرض حظر التجوال واغلاق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (13 قرارًا استثنائيًا وصارمًا في قضاء بلد بعد تسجيل إصابة بكورونا.. عقوبات تنتظر المخالفين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (13 قرارًا استثنائيًا وصارمًا في قضاء بلد بعد تسجيل إصابة بكورونا.. عقوبات تنتظر المخالفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).