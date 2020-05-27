دراسة تكشف عن الكويكب “المميت” الذي قضى على الديناصورات

2020/05/27 | 13:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة توصلت دراسة جديدة إلى أن صخرة الفضاء الضخمة التي قضت على الديناصورات قبل 66 مليون سنة، اصطدمت بالأرض في الزاوية المثالية للموت والدمار، محاصرة الكوكب في “شتاء نووي” كارثي.وكان الحدث المخيف الذي قضى على زهاء ثلاثة أرباع الحياة على الأرض، مميتا بشكل خاص بفضل مسار تحرك الكويكب، وفقا للباحثين في إمبريال كوليدج […]

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